Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Onur kimdir, Masterşef Onur Dursun kimdir, Masterşef Onur kaç yaşında, MasterChef yarışmacısı Onur Dursun kimdir... Sezona bomba başlayan MasterChef Türkiye, yine iddialı bir yarışmacı kadrosu ile izleyici karşısına çıkıyor! 'MasterChef' unvanını kazanmak için en iyi performanslarını sergileyecek olan isimler, büyük heyecana neden oldu! İşte MasterChef'in 14 kişilik kadrosunda yer alan Onur Dursun ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF ONUR DURSUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Onur Dursun, MasterChef Türkiye yarışmasına İzmir’den katılmaktadır ve 20 yaşındadır. İzmir’de sağlık görevlisi olan Dursun yarışmada sıklıkla ‘’Bu yılın MasterChef’i Hasankaleli Onur olacak’’ sözlerini kullanarak yarışmada en iddialı sözleri sarf eden isimler arasında yer alıyor.