İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti. Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
Mario Lemina İstanbul'a geldi
02.09.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
Etiketler : lemina,galatasaray,transfer,
647861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/647861.aspx
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