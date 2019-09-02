Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti. Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.