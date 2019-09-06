Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolluk ve bereket denince akla gelen nimetlerden aşure, vaktinin gelmesiyle birlikte mutfaklarda kaynamaya başladı. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü İslam alemi için oldukça faziletli bir gün olarak kabul edilir. Bu sebeple bu günü ibadetle ve ikramla geçirmek isteyenler aşure yapmak için günün gelmesiyle kolları sıvamaya başlar. Bununla birlikte aşurenin nasıl yapıldığı ve püf noktalarıda merakla takip edilir. İlgilileri internette sık sık "Aşure nasıl yapılır, aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir?" gibi aramalar yapar. Peki Aşure nasıl yapılır, aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir? İşte aşure tarifi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

AŞURE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için:

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR | AŞURE TARİFİ?

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun.

AŞURE MAZLEMELERİ KAÇ ÇEŞİT OLMALI?

Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. En önemli malzemesi buğday olan aşurenin malzemeleri bölgelere, bazen de kişisel zevklere göre değişiklik gösteriyor. Beyaz fasulye, nohut, kuru bakla ve kuru börülce de konuyor. Bazıları buğday yerine pirinç, şeker yerine pekmez kullanıyor, sakız, anason katanlar bile var. Üzeri kavrulmuş susam, badem, fındık, ceviz, kuşüzümü, nar taneleriyle süslenen bu nefis tatlı, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye farklılık gösteriyor. 41 çeşit malzemenin teminindeki zorluk nedeniyle daha az malzemeyle de yapılabiliyor. Bu durumda tüm besinlerin özü olduklarına inanıldığı için bir tutam tuz, biraz bal ve azıcık sütün bütün eksikleri tamamladığına inanılıyor. Ama en evla olarak görülen 7 çeşidin altında malzeme kullanılmamasıdır.