Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Orhan kimdir, Masterşef Orhan ne iş yapıyor, MasterChef Orhan Eren kaç yaşında, MasterChef yarışmacıları, Orhan Eren kimdir, ne iş yapıyor, Master şef Orhan kimdir... MasterChef Türkiye, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmaya yeni dahil olan isim Orhan Eren, iddialı bir giriş yaptı! İlk haftadan takım kaptanı olarak seçilen Orhan nasıl bir performans sergileyecek, neler yapacak merak ediliyor.

MASTERCHEF ORHAN KİMDİR? MASTERŞEF ORHAN EREN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef Orhan Eren kimdir? sorusu günün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Orhan Eren 46 yaşında. Steak House işletmecisi. İlkokul yaşından beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamladığını anlattı. "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" diyor. Eleme turlarında elenen Orhan Eren'in yeni bölüm tanıtımında yarışmaya geldiği görülüyor.