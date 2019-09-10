Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN İLK ELENEN KİM OLDU?

MasterChef'ten ilk elenen isim Onur oldu.

Masterchef eleme adayı kim oldu 10 eylül

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Mustafa, ilk eleme adayı olarak Nalan'ın ismini açıkladı. Nalan böylece haftanın ilk eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa Nalan'ı eleme adayı olarak seçti. Nalan, Mustafa'nın kararına tepki gösterdi.

Eleme adayları takım arkadaşları tarafından oylandığında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yarışma da takım kaptanlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren durum sahne alırken, Eda ve Orhan aynı puanı alarak sonuçta durumu belirleyecek oy takım kaptanına kaldı. Takım kaptanı olan Orhan eleme potasında kendi ismi yerine Eda'nın ismini söyleyerek, takım arkadaşını eleme potasına göndermiş oldu.

Kırmızı takımdan Nalan ve Eda haftanın eleme adayları oldular..

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide

Kırmızı Takım: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustaf