Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Beşiktaş canlı izle, Gazişehir BJK şifresiz izle, Gaziantep BJK maçı canlı skor, Gazişehir BJK şifresiz kanallar, Gazişehir Gaziantep Beşiktaş bein sports izle... Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Taraftarı önünde kazanmak isteyen Gazişehir, İstanbul ekibinin karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Siyah beyazlı ekip ise deplasmanda alacağı galibiyet ile seri yakalayarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Peki Gazişehir BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gazişehir Beşiktaş maçına dair detaylar haberimizde

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GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Eylül Cumartesi günü Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Gazişehir: Günay, Djilobodji, Toşça, Kana-Biyik, Morais, Tetteh, Diarra, Oğuz, Twumasi, Kayode, Güray

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, N’Koudou, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, Güven

Süper Lig’in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş’ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor’a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu.