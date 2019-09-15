Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef Müge kimdir, Masterşef Müge kaç yaşında, MasterChef yeni yarışmacı kimdir, Master şef yarışmacısı Müge ne iş yapıyor, MasterChef Müge Güney kimdir merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Müge Güney, Masterşef'in yeni yarışmacısı oldu. Müge, elemelerde Danilo Şef ve Somer Şef'ten evet, Mehmet Şef'ten hayır alarak 2 evet 1 hayırla ilk turu geçmeyi başarmış ancak 3'lü elemelerde yarışmaya veda etmişti. MasterChef Müge kimdir sorusunun cevabı haberimizde...

MASTERCHEF MÜGE KİMDİR? MASTERŞEF MÜGE GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müge Güney, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Uluslararası Lojistik okudu. Kendi mesleğini 1 buçuk sene yaptı. Hiperaktif biri olduğu için mesleğini bıraktığını ve hizmet sektörüne yöneldiğini belirten Güney, ilk olarak servis elemanı sonrasında komi, garson ve son olarak görevine uçan şef olarak devam etti.

İlk elemelerde Peru'nun meşhur sokak yemeğini yapan Müge Güney, Danilo Şef ve Somer Şef'ten evet, Mehmet Şef'ten hayır alarak; 2 evet 1 hayırla ilk turu geçmeyi başardı.

Mehmet Şef'in "MasterChef'te kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna "Birinci" yanıtını veren Güney, oldukça iddialı olduğunu ifade etti. Ancak sonra 3'lü elemelerde elenen isim oldu.