Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 11. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul yeni sezon 2. bölüm izle, Zalim İst 11 bölüm izle​... Yayın hayatına geçen sezonun ortasında başlayan Kanal D'nin sevilen yapımı, heyecana kaldığı yerden devam ediyor! Geçen hafta yayınlanan sezonun yeni bölümü ile ekranlara geri dönen Zalim İstanbul'da bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 11. bölümü ile ekranlara geliyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi isimlerin yanısıra birçok genç oyuncuyu da kadrosunda bulunduran dizide bu hafta neler olacak merak ediliyor! İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 11. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 11. SON BÖLÜM İZLE)

ZALİM İSTANBUL 11. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 11. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in öldüğü yönünde haberler çıkıyor. Nedim'in ölümünden ise Cemre sorumlu tutularak, gözaltına alınıyor!

Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını soruyor! Sonrasında ise soluğu Şeniz'in yanında alıyor! Peki Cemre, gerçekleri Agah'a söyledi mi?

Nedim, tekrar hayata döndürülebilecek mi?

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.