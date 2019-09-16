Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 49. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 49. bölüm full tek parça izle​... Ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Yasak Elma, 16 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezonun 2. bölümü yani 49. bölüm ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Yasak Elma 49. bölüm fragmanında Ender ile Yıldız'ın konuşması ve Ender'in polisler eşliğinde Şahika'yı tutuklatması görünüyor! Ender gerçekten geri dönecek mi, Halit ne yapacak? Yasak Elma 49. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 16 Eylül bölümü izle, Yasak Elma 50. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi araştırılan konular haberimizde...

YASAK ELMA 49. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE)

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YASAK ELMA 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder.

Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.

Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır