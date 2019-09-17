Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 16 eylül eleme potasına kalan isimler Mustafa ve Suna oldu.

Masterchef son bölümde neler oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar Alaçatı'da yarışacaklar. Deniz ürünleri ile ilgili menü çıkaracak olan takımlardan hangisi daha başarılı olacak merak konusu. Bu akşam kaybeden takımdan eleme potasına çıkacak isimler de belli olacak.

Kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te bu gece ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Mantı yapılan yarışmada en iyi 3 tabağı Cemre, Eda ve Suna yaptı. Haftanın kaptanı ise Cemre olmayı başardı. Mavi takıma kaptan olan Cemre, Kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan Bayır'ı seçti.

Mavi Takım: Cemre kaptan; Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya, Mustafa.

Kırmızı Takım: Batuhan kaptan; F. Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge, Orhan.

Masterchef Türkiye son bölümde neler oldu?

Mavi ve kırmızı takım son bölümde Vegan menü çıkararak ödüllü takım oyunu için yarıştılar. İki takım da 6'şar yemek çıkardı. Ödülün kazananı mavi takım oldu.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'te dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Yasin oldu. Yasin, Suna'nın ismini söyleyerek eleme potasına ilk giren ismi belirledi.