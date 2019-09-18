Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kanal D'nin yeni dizisi AFİLLİ AŞK geçen haftalarda izleyicilerin karşısına geçti. İzleyiclerin beeğnisi ile karşılaşan dizi kısa sürede kendi gününde reytinglerde üst sıraya yerleşti. Farklı kurgusu ve dopdolu konusu ile ilk bölümden afilli aşk izleyenleri kendisine çekmeyi başaran dizinin yeni bölümleri her hafta çarşamaba günü akşamı kanal D ekranlarında yayında olacak. Konusu itibariyle hem eğlenceli hem de duygusal bir hikayeye sahip olan dizi Afiili aşk Kerem tekstil şirketleri olan köklü bir ailenin yakışıklı ve çapkın oğlunu canlandırıyor. Batmak üzere olan şirketlerini yeniden ayağa kaldıran Kerem, çapkınlıkları ve aşırılıkları sebebiyle buna rağmen babasının güvenini bir türlü kazanamamıştır. Şirkette işçi olarak çalışan Ayşe (Burcu Özberk) ise sıkıntılı iki abisi ile son derece bunaltıcı bir hayat sürdürmektedir. Bu bunaltıcı hayattan kurtuluşunu sevdiği kişi ile evlenerek gerçekleştirmek isteyen Ayşe'yi ise erkek arkadaşı yüz üstü bırakır. Hayatı giderek kötü bir hal alan Afilli aşk Ayşe ise bu durumu tersine çevirmek için Kerem'in de dahil olduğu bir oyunu devreye sokar ve olaylar gelişir... Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin tecrübeli oyuncu kadrosunda, yeni yüzler de var... Afilli aşk oyuncuları, Afilli aşk konusu ve Afilli aşk yeni bölüm ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.

Afilli Aşk Yeni Son Bölüm izle

Afilli aşk Oyuncu Kadrosu: