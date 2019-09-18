Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Club Brugge maçı canlı izle / GS Brugge maçı şifresiz veren kanallar izle! Galatasaray ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile 19.55’te karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz yayın var mı? Şifresiz veren kanallar var mı? İşte tüm detaylar...

GALATASARAY BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa’nın ve dünyanın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray sezonun ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkıyor. Jan Breydelstadion’daki karşılaşma 19.55’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

CLUB BRUGGE G.SARAY MAÇI CANLI İZLE(ÜYELİK GEREKTİREBİLİR)

GALATASARAY BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR VAR MI?

Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. https://canlitv.plus/cbc-sports-izle



Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 defa havalandırdı. Sarı-kırmızılıların transferin son gününde Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne ise eski takımına karşı görev alacak. A Grubu’nun diğer maçında 22.00’de PSG ile R. Madrid karşı karşıya gelecek.



G.SARAY’IN HEDEFİ, ERKEN ÖNE GEÇİP SONRA TOP GÖSTERMEMEK

Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak olan Cimbom, Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İlk imtihanını deplasmanda Club Brugge’e karşı verecek sarı-kırmızılılar Belçika’da çok farklı bir oyun ortaya koyma hedefinde. Yaz ortasından bu yana bütün planlarını Şampiyonlar Ligi’ne göre yapan ve fiziksel yüklemeleri de bu tarihe göre ayarlayan teknik direktör Fatih Terim, çalışmaların meyvelerini Brugge deplasmanında toplamak istiyor. Belhanda dışında ideal kadrosunda eksiği bulunmayan Galatasaray’da tecrübeli teknik adam hücum oyununu Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao üzerine kuracak. Hem kenar bekler, hem çizgi oyuncuları hem de merkez maksimum seviyede topu Falcao ile buluşturmaya çalışacak. Terim’in A planında erken golü bulup sonra da oyunu tamamen kontrol altına almak var...





İÇERİ KATEDECEKSİNİZ

Galatasaray’da bu akşam oynanacak karşılaşma için Terim, Feghouli ve Babel’e önemli görevler yükledi. Falcao ile birlikte uç bölgesinin aktörleri olan ikiliden Terim sık sık ceza sahası içine katetmesini istedi. Falcao’ya da bu iki oyuncuya alan açması konusunda direktif veren tecrübeli hoca, geri dönüşleri ve hücum presi de unutmamalarını istiyor. Galatasaray’da son dönemde yaşanan savunma hatalarından çok rahatsız olan Terim, Luyindama ve Marcao’nun asgari düzeyde topla oynamasını istiyor. Defanstan top çıkarma görevi ve oyun kurma görevi ise Fransız yıldız Nzonzi’ye ait. Galatasaray oyunun kilidini açamazsa, Fatih Terim Andone’yi oyuna sürmeyi planlıyor. Emre Mor, Âdem Büyük ve Donk da hazır şekilde görev bekliyor.



16. KEZ GRUPLARDA

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

AVRUPA'DA İKİ KUPASI VAR

Galatasaray'ın Avrupa'da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürdü.



DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı.

Aslan, Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.



GALATASARAY'IN CLUB BRUGGE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, kadroda yer almadı.

Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim Salı:

Galatasaray-PSG

22 Ekim Salı:

Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba:

Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı:

Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık Çarşamba:

PSG-Galatasaray