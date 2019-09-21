Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Alican kimdir, Masterşef Alican nereli, MasterŞef Alican adana, MasterChef Alican ne iş yapıyor, Masterşef Alican Sabunsoy instagram... TV8 ekranlarının fenomen haline gelen programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Önceki hafta takımını sabote ettiğini itiraf eden Nalan yarışmaya veda etmişti. Sonrasında ise programa veda eden isim Orhan olmuştu. Her hafta elenen isimlerin yerine yeni ismler programa dahil oluyor! Danilo şef, Mehmet şef ve Somer şef'in değerlendirmeye aldığı yarışmacıların arasına bu hafta katılan isim ise Alican Sabunsoy oldu! Alican, elemelerde de oldukça dikkat çekmişti. İşte Alican Sabunsoy ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR? MASTERŞEF ALİCAN SABUNSOY NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

Programa sonradan dahil olan isimlerden olan Alican Sabunoy, 28 yaşında. Daha önce katıldığı elemelerde Adanalı olduğunu ve orada uzun zamandır suşi restoranında çalıştığını belirten Alican, bu konuda iddialı olduğu ifade etmişti. Ayrıca Adanalı olduğu için kebap ve kebap yemeklerinde oldukça iyi olduğunu söylüyor.