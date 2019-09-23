Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri, Sağlık-Sen'in Danıştay'a açtığı davanın kazanılmasıyla ödenmeye başlayacak.  

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun  2014'teki yazılı kararıyla acil servislere hizmet veren röntgen ve laboratuvar  çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin ödenmediğini anımsattı.
 
Sağlık-Sen'in bu konuyla ilgili Danıştay'da dava açtığı ve davanın  sonuçlandığını vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:  "Sağlık-Sen, röntgen ve laboratuvar biriminde çalışan ve nöbet tutmak  sureti ile acile hizmet veren teknisyenlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı  ödenmemesini haksız bir uygulama olarak değerlendirerek Danıştay'a başvurmuştu.  Açılan davada Sağlık-Sen'i haklı bulan Danıştay 12. Dairesi, haksızlığa zemin  teşkil eden kurum kararını iptal etti. Böylece, acil servislere hizmet veren  röntgen ve laboratuvar çalışanlarına ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri  Danıştay kararıyla ödenecek."
 
Durmuş, idarenin zaman zaman söz konusu hatalar yapabildiğini  belirterek, "Röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin acile hizmet verdiğini kurum  yetkilileri de çok iyi biliyor. Ama nedense göz göre göre bu tür haksız  uygulamalar yapılıyor. Danıştay'ın verdiği karar haklı bir karardır. Bu karar  hepimizin yüzünü güldürmüştür. Başta emeklerinin karşılığını alamayan ilgili  sağlık çalışanı arkadaşlarımız olmak üzere herkes için hayırlı olsun."  değerlendirmesinde bulundu.