Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çukur 70. yeni fragman izle, Çukur son bölüm ve Çukur yeni fragman izle youtube

Çukur 70. fragman yayınlandı mı?

Çukur 70. fragmanı yayınlandı mı aramaları sürüyor. 23 Eylül akşamı Çukur fragmanı ekranlara gelecek.







Çukur son bölüm de neler oldu?

Çukur son bölüm izle, Çukur 70. yeni fragman...Sezon finalinin ardından herkesin büyük bir merakla beklediği Aliço’nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı

Perihan Savaş: Sultan Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu Salih

Öner Erkan: Selim Koçovalı

Rıza Kocaoğlu: Aliço

Kubilay Aka: Celasun

Necip Memili. Cumali Koçovalı

Çukur 68. bölümde neler yaşandı?

Mahallede gezintiye çıkan pazarda satış yapan Karaca’nın yanına uğruyor. Öfkesi asla dinmeyen Karaca ise Akın’ın üstüne gidiyor. Karaca’nın lafları sonrası sinirlenen Akın mahallede olduğu için sakin kalmaya çalışsa da pek başarılı olamıyor. İkili arasında bunlar olurken ise Pazar alanına eli silahlı motorcular basıyor.