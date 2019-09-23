Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 50. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 50. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle​... Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Yasak Elma, 23 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezonun 3. bölümü yani 50. bölüm ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 50. bölüm fragmanında Ender'in Caner ile konuşması izleyicileri oldukça heyecanlandırdı! Ender, Yiğit'in kendisinin oğlu olduğunu biliyor mu? Ender, Şahika'yı tutuklatacak mı? Yasak Elma 50. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 23 Eylül bölümü izle, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi araştırılan konular haberimizde...

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EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır