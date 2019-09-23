Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle, Sivas Trabzon maçı şifresiz izle, Sivas TS canlı skor, Sivas TS şifresiz kanallar, Sivas TS maçı bein sports... Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmalarından olan Sivasspor Trabzonspor maçı heyecanla bekleniyor! Bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen ev sahibi takım, Ünal Karaman'ın öğrencilerini ağırlıyor. Trabzonspor'u yenerek galibiyet özlemini bitirmek isteyen Sivasspor, maça mutlak 3 puan parolası ile çıkıyor. Bu sezon yenilgisi bulunmayan ancak oynadığı 4 maçın 3'ünde berabere kalan Trabzonspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli üyelik karşılığında ise karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Erdoğan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor.

Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sivas'ta eşitlik

Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı. Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.