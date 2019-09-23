Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başakşehir canlı izle, BJK Başakşehir şifresiz izle, BJK Başakşehir şifresiz kanallar, Beşiktaş Başakşehir maç özeti, Beşiktaş Başakşehir şifresiz canlı izleme linki... Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip taraftarının desteği ile rakibini eli boş göndermek istiyor. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde! Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz (Güven Yalçın)

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gaël Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Robinho), Enzo Crivelli

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup’un yarın maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, yarın forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Stoper sıkıntısı

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco’nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson’un forma giymesi bekleniyor.

Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4’ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

Sahasında 13 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park’taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018’de 2-1’lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.

Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.