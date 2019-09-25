Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tane tane tereyağlı pilav yapmak isteyenler pilav tarifi, pilav nasıl yapılır, pirinç pilavı nasıl yapılır aramalarında bulunuyor. Pirinç pilavı mutfaklarımızın, sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Tane tane dökülen bembeyaz bir pirinç pilavı yapmak için bilmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Kuru ya da lapa olmayan, tam kıvamında mis gibi pilavlar yapmak için bilmeniz gereken püf noktaları haberimizde... İşte nefis bir pilav yapmanın sırları ve çok nefis bir pilav tarifi… İşte Pirinç pilavı nasıl yapılır, Tane tane Pirinç pilavı yapımı, Tereyağlı pirinç pilavı yapımı...

Pirinç pilavı nasıl yapılır, Tane tane Pirinç pilavı yapımı, Tereyağlı pirinç pilavı yapımı

Pirinç pilavı nasıl yapılır?

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı su ya da et suyu

Tuz

Pirinci ayıklayın. Yıkayıp, süzün ve sıcak suda en az yarım saat bekletin. Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Süzdüğünüz pirinçleri ve tuzu katarak tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırın. 10 dakika kadar pirinci kavurun. İçine suyu ya da et suyunu sıcak olarak ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak, 1-2 dakika orta ateşte sonra çok kısık ateşte pişirin. Üzerine kalan tereyağını ister eritip, isterseniz katı olarak ekleyip pilavı demlenmeye bırakın.

Tereyağlı Pilav Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığıtereyağı1 yemek kaşığızeytinyağı2 yemek kaşığıarpa şehriye1 su bardağıbaldo pirinç1,5 su bardağısıcak tavuk suyu1/2 çay kaşığıtuz

Tereyağlı Pilav Tarifinin Püf Noktası

Sıcak tavuk suyu eklediğiniz pilavı karıştırmadan kısık ateşte pişirmeye ve demlendirdikten sonra servis etmeye dikkat edin.

Tereyağlı Pilav Tarifinin Pişirme Önerisi

Baldo pirinci pişirme işlemi öncesinde ılık suda bekletip, suyunu süzdükten sonra pilavı salma usulü de hazırlayabilirsiniz.Tavuk suyunu ekledikten sonra pirinçlerin tane tane olması ve şeffaf bir görünüm kazanması için; pilava birkaç damla limon suyu ve bir adet kesme şeker ekleyebilirsiniz.Pilavı, sebze ya da et suyuyla da hazırlayabilirsiniz.

Tereyağlı Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresine aktarın.

Arpa şehriyeyi hafif bir renk alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar kavurun.

Pirinci bir süzgece alın ve berrak bir su çıkana kadar, çok fazla karıştırmadan pirinçleri durulayın.

Suyunu tamamen süzdürdüğünüz pirinçleri pilav tenceresine aktarın ve orta kısımları şeffaf bir renk alana kadar şehriyelerle birlikte kavurun.

Son olarak sıcak tavuk suyu ve tuzunu eklediğiniz pilavı; kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 10-12 dakika karıştırmadan pişirin.

Pirinçler uzayıp, tane tane olduğunda pilav suyunu çekmiş ve olmuş demektir. Demlenmesi için pilavın üzerine kağıt havlu örttükten sonra kapağını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın. Arzuya göre pilav tenceresini nemli bir mutfak bezi ile sarıp, pilavı demlenmesi için dinlendirebilirsiniz.

Demlenen ve tek tek dökülen tereyağlı pirinç pilavını, daha fazla bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.