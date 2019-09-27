Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasına 188 artçı olmuştu. İstanbullar bir kere daha deprem hissetti. Artçılar hız kesmeden devam ediyor. Dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar diken üstünde İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul'da kaç tane artçı oldu? diye araştırıyor.