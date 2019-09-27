Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasına 188 artçı olmuştu. İstanbullar bir kere daha deprem hissetti. Artçılar hız kesmeden devam ediyor. Dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar diken üstünde İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul'da kaç tane artçı oldu? diye araştırıyor.
İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? ( İstanbul'da kaç tane artçı oldu?)
27.09.2019 - 14:30 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasına 188 artçı olmuştu. İstanbullar bir kere daha deprem hissetti. Artçılar hız kesmeden devam ediyor. Dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar diken üstünde İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul'da kaç tane artçı oldu? diye araştırıyor.
Etiketler : İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul'da kaç tane artçı oldu?,
652953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/652953.aspx
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