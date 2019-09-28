Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe canlı izle, GS FB derbisi hangi kanalda, Galatasaray Fenerbahçe şifresiz izle, Galatasaray Fenerbahçe 11'ler... Süper Lig'in 6. haftası ezeli rakiplerin karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor! Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma hangi kanallarda yayınlanacak, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle, GS FB maçı şifresiz, Galatasaray ilk 11'ler gibi konular merak ediliyor ve araştırılıyor. İki kulüp arasındaki gerginlik sahaya da yansıyacak mı merak ediliyor. Fatih Terim karşısında 17 yıldır üstünlük kuramayan Ersun Yanal bu kez deplasmanda sarı lacivertli takımla galibiyete ulaşmak istiyor! Fatih Terim ise evinde, taraftarı önünde kazanarak sarı kırmızılıların zorlandığı rakip karşısında net bir galibiyet almak istiyor. Galatasaray Fenerbahçe son dakika haberleri, GS FB son dakika gelişmeleri ile karşınızdayız...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ, SAAT KAÇTA?

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Muslera,

Mariano,

Luyindama,

Marcao,

Nagatomo,

Nzonzi,

Seri,

Babel,

Feghouli,

Belhanda,

Falcao.

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LER

Altay,

Ozan Tufan,

Zanka,

Jailson,

Dirar,

Gustavo,

Emre,

Deniz Türüç,

Tolga Ciğerci,

Kruse,

Vedat Muriç.

ALİ KOÇ, GALATASARAY DERBİSİNDE PROTOKOLDE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını oy birliği ile kaldırdı.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle aldığı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı. Bu kararla sarı-lacivertlilerin başkanı, yarın oynanacak Galatasaray derbisini protokol tribününden takip edebilecek.

DERBİDE HAVA 19 DERECE OLACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranının ise yüzde 73 olacağı belirtildi.

MUSTAFA CENGİZ’İN 7. DERBİ HEYECANI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 6 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa yenildi ve 3 kez de berabere kaldı.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’in de 6. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.

Mustafa Cengiz döneminde oynanan 3 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.

DERBİDE GÖZLER FALCAO VE MURİC'İN ÜZERİNDE

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe de sezona çok formda başlayan Kosovalı oyuncusu Vedat Muric'e güveniyor. Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan, uzun bir sürecin ardından transfer döneminin son gününde 33 yaşındaki Falcao'yu kadrosuna kattı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Vedat Muric, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımın Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık kampında da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muric, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Muric, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep mücadelesinde 1 gol atan Muric, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir ve Ankaragücü mücadelelerinde de kritik gollere imza attı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Kosovalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

En az ve en çok seyircili maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

18 ayrı statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 388 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

Heyecanı iki takımda da yaşayanlar

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Şener Özbayraklı.

Yarıda kalan maç ve tarihi kavga

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

Ertelemeyi önerdiler

Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde de ilginç bir durum yaşandı.

Bu tarihte Kadıköy'de iki takımın maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.