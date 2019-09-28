Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle... Türkiye'nin heyecanla beklediği karşılaşma geldi çattı! Ülkenin en önemli derbisi olan Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün oynanıyor! Heyecan dorukta... Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ediyor. Sezona 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek iyi bir gidişat yakalamak istiyor! Ersun Yanal'ın öğrencileri ise zorlu deplasmanda alacağı galibiyet ile evine büyük bir avantajla dönmenin planlarını yapıyor. Peki GS Fener maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Galatasaray FB maçı canlı şifresiz kanallar hangileri, GS FB şifresiz kanallar neler? İşte detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE AZ TV İDMAN TV CBC SPORT YAYINLAYACAK MI?

Tüm Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada! Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk ediyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanallarda şifresiz? GS FB maçı şifresiz kanalları sizler için derliyoruz! Dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Galatasaray Fenerbahçe derbisi AZ TV, İdman TV ve CBC Sports üzerinden yayınlanmayacak!

Derbinin yayınlanacağı kanallar listesi elimize ulaştığında haberimiz üzerinden sizlerle paylaşacağız...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dev maçta düdük Cüneyt Çakır'da

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.

Ersun Yanal, Fatih Terim'i 17 yıldır yenemiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'a karşı tek galibiyetini G.Birliği ile 24 Kasım 2002'de 1-0'lık sonuçla aldı. Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 8 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı. Terim ve Yanal, kariyerlerinde sadece iki kez derbide karşılaştı. 11 Ağustos 2013'teki Süper Kupa finalini G.Saray uzatmalarda Drogba ile 1-0 kazandı. Geçen yıl Süper Lig'in ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Terim ve Ersun Yanal dev derbide 3. kez rakip

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'na oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 11 kez birbirlerine rakip oldu. İki teknik direktör arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.

12. randevu

Geride kalan 11 resmi müsabakada Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim’in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal’ın takımları ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ersun Yanal, Terim'e karşı tek galibiyetini 24 Kasım 2002'de Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'ı yenerek almıştı.

3. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

İki teknik adam arasında bugüne kadar 2 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynandı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma ile iki teknik adam 3. kez dev derbide rakip olacak. Geride kalan derbilerde Terim’in Galatasaray’ı Yanal’ın Fenerbahçe’sini 1 kez mağlup etti. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray'da 14 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılılarda birçok isim ilk defa Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek. Yaz transfer döneminde takıma katılan Radamel Falcao, Ryan Babel, Steven N'Zonzi, Florin Andone, Emre Mor, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz sezon da takımda olan Luyindama ve Marcao, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Luyindama ve Marcao, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart cezaları olduğu için forma giyememişti.

Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987'de Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996'da Fener'e rakip oldu.

Fenerbahçe ile 34. maç

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 33 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 kez karşılaştı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 29 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

Terim’in 60. derbisi

Galatasaray, Terim ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 59 maç oynadı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 22 beraberlik aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe’yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı. Galatasaray, Süper Lig’de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.