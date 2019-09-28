Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe radyodan dinle, GS FB derbisi radyoda var mı, Galatasaray Fener maçı radyo dinle gibi alternatif seçenekler internet üzerinden araştırılıyor. 28 Eylül akşamı, İstanbul'da kritik derbi oynanıyor! Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fatih Terim'in cezası nedeniyle saha kenarında olamayacağı karşılaşma, büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor! Peki bu karşılaşmanın radyo yayını var mı? Derbi radyodan dinlenebilecek mi?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI RADYO YAYINI VAR MI?

Süper Lig için herhangi bir radyo kanalıyla anlaşma yapılmadı. Radyo yayınlarının ve maç özetlerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle beIN Sports harici herhangi bir yayın bulunmuyor.

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FELİPE MELO'DAN DERBİ MESAJI

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından destek videosu yayınladı.

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılara destek geldi. Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

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DERBİDE HAVA 19 DERECE OLACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranının ise yüzde 73 olacağı belirtildi.