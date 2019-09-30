Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 13. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul yeni sezon 4. bölüm izle, Zalim İst 13 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle... İlginç kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zalim İstanbul, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay gibi usta isimlerle yoluna devam ediyor! Genç oyuncuları ile Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, geçen hafta heyecanın dorukta olduğu bir final yapmıştı! Dizide bu hafta neler olacak? Cemre ile Cenk arasında geçenler izleyenleri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor! Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 13. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 13. SON BÖLÜM FULL İZLE)

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ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilen dizinin yeni bölümünde; Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk’in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim’e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk’in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre’nin artık tek bir şansı vardır.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.