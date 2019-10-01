Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 1 ekim de elenen isim kim oldu?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 22. yeni bölümde Mehmet Şef'in zorlu olimpiyat sunumunu hazırlamak için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu ve dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Kırmızı takımdan olacağı belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Ekin, eleme adayı olarak Eda'yı seçti ve ilk eleme adayı Eda oldu.

Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Alican aldı ve bu haftanın ikinci eleme adayı Alican oldu...