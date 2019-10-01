Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Haberin duyulmasıyla birlikte sevilen dizinin izleyicileri "Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon fragmanı " şeklinde aramalar yaparak dizi ile ilgili detaylı bilgiler almaya çalışıyor. Peki Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte Seksenler dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizi Seksenler’in yeni bölümleri Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak.

Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.

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