Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Wolverhampton canlı izle, Beşiktaş Wolverhampton CBC Sport canlı şifresiz izle, BJK Avrupa maçı şifresiz kanallar, Beşiktaş Wolverhampton şifresiz kanallar, BJK Avrupa Ligi canlı şifresiz izle, BJK Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? Beşiktaş Wolverhampton AZ TV İdman TV CBC Sport canlı yayınlayacak mı... Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor! K grubu 2. maçında siyah beyazlı temsilcimiz, İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşılaşıyor. Hem ligde hem de Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, bu akşam alacağı galibiyet ile bir nebze de olsa taraftarını mutlu etmek istiyor. İşte maça dair merak edilen ayrıntılar...

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BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta bu akşam saat 19.55’te başlayacak maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de! Maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Rebocho, Lens, Atiba, Dorukhan, Ljajic, N’Koudou, Güven Yalçın

Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Moutinho, Dendoncker, Jonny, Traore, Jimenez, Neto

BJK WOLVERHAMPTON ŞİFRESİZ KANALLAR

Beşiktaş - Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı Türkiye'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu yayın şifreli olacak. Ancak Azerbaycan kanalı CBC Sport Beşiktaş - Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçını şifresiz ekranlara getirecek.

CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

Siyah beyazlılar 53. zaferin peşinde!

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-Beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 143 gol gördü. Beşiktaş, Kupa 2’de bu akşam 53. zaferini elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

"Kupa 2"de 116. maçı

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.