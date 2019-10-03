Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TS Basel canlı izle, Trabzon Basel şifresiz kanallar, TS Basel maçı canlı izleme linki, TS Basel maçı hangi kanalda... Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında Basel'i evinde konuk ediyor. Avrupa macerasına Getafe mağlubiyeti ile başlayan bordo mavililer, taraftarı önünde alacağı galibiyet ile toparlanmak istiyor. Karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizde...

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TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak. Karşılaşayı yukarıda paylaştığımız linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR BASEL MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, A.Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Basel: Omlin, Eray, Alderete, Widmer, Zuffi, Stocker, Frei, Petretta, Bua, Xhaka, Arthur

Basel, grubun ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’ı 5-0 gibi rahat bir skorla geçmiş ve Kupa 2’ye müthiş başlamıştı. Fırtına, Mavi-Kırmızılılar’ı devirerek hem Getafe mağlubiyetini telafi etmeyi hem de grupta yeniden iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen ve bu maçlarda 25 gol atıp, sadece 3 gol yiyen İsviçre ekibi de temsilcimiz karşısına 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Karaman kazanan kadroyu bozmuyor

Bordo-Mavililer’de Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Yusuf Sarı ve İvanildo Fernandes’in sakatlıkları devam ederken, Ünal Karaman da kısıtlı kadro ile mücadele ediyor. Başarılı çalıştırıcı, Basel karşılaşmasında pazar günü 4-1 kazandıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’ini bozmayı düşünmüyor. Tecrübeli hoca, stoperde yine Campi’nin yerine Hüseyin’i, sağ kanatta ise Avdijaj’ın yerine Kamil Ahmet’i oynatmayı planlıyor.

En önemli koz Nwakaeme

Geride bıraktığımız sezon 11 gol, 10 asistle oynayan Anthony Nwakaeme, yeni sezona tutuk başlamıştı. Çıktığı 9 maçta sadece 1 asist yapan Nijeryalı futbolcu, en ihtiyaç duyulan karşılaşmada sahneye çıktı. Beşiktaş ile oynanan kritik maçta patlama yapan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 1 asiste imza atarak, 4-1’lik galibiyette büyük rol oynadı. Yıldız oyuncu, bu akşam oynanacak Basel karşılaşmasında da Fırtına’nın en önemli kozlarından biri olacak. Ünal Karaman’ın en güvendiği isimlerin başında gelen Nwakaeme, atacağı ya da attıracağı gollerle takımına galibiyeti getirmek istiyor

Sörloth bu kez boş geçmek istemiyor

Trabzonspor formasıyla ligde 3 gol atan ve krallık yarışında olan Alexander Sörloth, Avrupa Ligi elemelerinde de Sparta Prag karşılaşmalarında 2 gol kaydetmişti. Son oynanan Beşiktaş maçında da rakip fileleri şık bir golle sarsan ve moral bulan Norveçli oyuncu, Basel karşısında da ileri uçta gol arayacak. Avrupa arenasında AEK ve Getafe maçlarında suskun kalan Sörloth, bu kez Basel’i boş geçmek istemiyor.

Avrupa’da 131’inci randevu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında bugün sahasında İsviçre’nin Basel takımını ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’ndaki 131’inci maçına çıkacak. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.