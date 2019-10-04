Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB Antalya canlı izle, FB Antalya maçı şifresiz izle, Fenerbahçe Antalyaspor şifresiz kanallar, Fenerbahçe Antalyaspor canlı anlatım canlı skor, FB Antalya maçı hangi kanalda... Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde Alanyaspor'un ardından 2. sırada bulunan sarı lacivertli ekip, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yolunda yarıştan kopmamak istiyor. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues'in forma giyemeyeceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak gülmek istiyor! 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan konuk ekip, kazanarak yoluna devam etmek istiyor. İşte günün heyecanla beklenen maçına dair detaylar...

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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı yukarıdaki linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Aatif, Hakan Özmert, Dala

Bülent Korkmaz’ın Ersun Yanal'a karşı tek yenilgisi var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor’un hocası Bülent Korkmaz, Süper Lig’de 8. kez birbirlerine rakip olacak. Ligde daha önceki 7 mücadelede Korkmaz, Yanal’a karşı sadece 1 kez mağlubiyet yaşarken, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmeyi başardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Yanal önündeki tek yenilgisini ise geçen sezon yine Antalya’nın başındayken sezonun son haftasında Kadıköy’de 3-1 mağlup olarak yaşamıştı.

Fenerbahçe’de 3 oyuncu yok

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ilk kez Galatasaray maçının son dakikalarında forma şansı bulmuştu. Ancak özel tabanlığındaki sıkıntı nedeniyle New York’a giden milli sol bek, bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe’de ayrıca sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues de forma giyemeyecek.

Antalyaspor’da 3 eksik

Kırmızı-Beyazlılar’da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak sakatlıklar can sıkıcı. Bülent Korkmaz, orta sahanın önemli ismi Charles ile Harun Kavaklıdere’den yararlanamayacak. Antalyaspor’da ayrıca Malatya maçında asist yapan Arjantinli forvet oyuncusu Gustavo Blanco da zorlu Fenerbahçe deplasmanında görev yapamayacak.

Kadıköy’de 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy’de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.