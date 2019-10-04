Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon liralık soru ne? Yeni sezona Kenan İmirzalioğlu ile giren Kim milyoner olmak ister yarışması bir milyonluk sorusu merak konusu oldu. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışmasında final sorusu heyecanı yaşanıyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon liralık soru Ne..Milyoner'de final sorusu ne çıktı?İşte detaylar

ATV ekranlarının en sevilen yarışması milyoner'de final sorusu ile dönüş yapıyor. Kim Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon liralık soru ne? Yeni sezona Kenan İmirzalioğlu ile giren Kim milyoner olmak ister yarışması bir milyonluk sorusu merak konusu oldu. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışmasında final sorusu heyecanı yaşanıyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon liralık soru Ne..Milyoner'de final sorusu ne çıktı?İşte detaylar

Kim Milyoner Olmak ister final sorusu ne?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ekim Cumartesi akşamı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelecek. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor. Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı 1 Milyon TL'lik soru için ter dökecek.