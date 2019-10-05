Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorunun cevabı haberimizde! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sevenleri nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programında ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon değerindeki soru nedir? 1 milyonluk sorunun cevabı yayınlandı mı haberimizden bulabilirsiniz...İşte cevabı...

Bu akşam yayınlanan bölümde 1 milyonluk soruya kadar gelmeyi başaran yarışmacı Arda Ayten ile beraber ekran başındaki izleyiciler de nefeslerini tuttu. Sezon sonu son soruyu öğrenemeden ara verilen programda hem yarışmacı, hem de soruyu merak eden milyonlarca izleyici yarışmanın süresinin dolması sebebiyle soruyu göremedi. Bu akşamki bölümde 1 milyon değerindeki soruyu ve yarışmacının cavabını, Soru yayınlanınca haberimizde bulabilabilirsiniz

Arda Ayten Kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalar yaptı.

Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, doktor olan teyzesinin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu da belirtti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ARDA AYTEN NE KADAR KAZANDI?



Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten bu akşam 1 Milyon değerindeki final sorusu ile adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?