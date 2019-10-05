Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru- cevabı, yarışmacı Arda Ayten kimdir, nereli? Severek izlenen bilgi yarışması programında bu akşam nefesler tutuldu. İzleyiciler merakla son soruya kadar gelemyi başaran Arda Ayten'i araştıyor. Peki yarışmasında büyük başarı yakalayan Ayda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, Arda Ayten nereli? İşte cevaplar...

ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten, henüz 19 yaşında, Tıp Fakültesi öğrencisi. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalar yaptı.

Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri burktu. Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, doktor olan teyzesinin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu da belirtti.