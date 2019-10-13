Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Acun Ilıcalı kaza mı geçirdi? Son dakika gelen iddialara göre Acun Ilıcalı kaza geçirdi. Ancak olay henüz netlik kazanmadı. Acun Ilıcalı hakkında merak edilenler haberimizde.. Haberzirve'nin haberine göre Acun Ilıcalı kaza geçirdi. Bu iddia sosyal medyada da gündem oldu. İddiaya göre; Acun Ilıcalı'nın lüks Aracının hurdaya döndüğü kazada araç içerisindeki tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı’nın kazadan yara almadığı gelen haberler arasında. Acun ılıcalı kaza haberi, son dakikaAcun ılıcalı kaza mı geçirdi?

Acun Ilıcalı kaza geçirdi iddiası

Lüks Aracının hurdaya döndüğü kazada araç içerisindeki tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı’nın kazadan yara almadığı gelen haberler arasında.