Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken, PKK/YPG'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Akçakale'ye bir roket daha düştü
13.10.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Telabyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir roket, Akçakale'de bir eve isabet etti.
Etiketler : Akçakale,Barış Pınarı Harekatı,
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