Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken, PKK/YPG'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün Telabyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.