Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin Ovqat.com haber sitesinde yer alan habere göre, İran'ın Kürdistan vilayetinde gösteri yapan Kürt asıllı vatandaşlar Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar atmış ve Türk bayrağını yakmış. İddiaya göre, İran istihbarat birimlerinin kontrolü altında düzenlenen etkinliklerde ayrıca "Rojhalat" ve "Rojava" yazılan pankartlar da açılmış ki, bu da açıktan açığa Güney Azerbaycan topraklarına hak iddiası anlamına geliyor. Zira ayrılıkçılar "Rojhalat" derken "Doğu Kürdistan" fikrini kastediyorlar ki, bu hayali idari bölgeye Güney Azerbaycan'ın batı kısmı dahil.

İlyas İsmailov bu haberi yorumlarken, "Azerbaycan ve Türkiye toprakları tarihsel olarak Kürtlerle türklerin, avar ve diğer azınlıkların ortak yerleşim yeri olmuş, bin yıllarca aramızda herhangi bir sorun yaşanmamıştır”, demiş. Onun kanısınca, Azerbaycan tarihinde Kürt asıllı şahların yönettiği Şeddadi gibi devletler var: “10. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın sonlarına kadar iktidarda bulunmuş bu kürt asıllı şahların hüküm sürdüğü devletin ordularının esas vurucu kolunu ise Oğuz Türkleri organize etmiş. Tıpkı Azerbaycan türk hanedanlarının egemenliği altında kurulan ordularda da kürtler büyük kahramanlıklar göstermiş. Bizim halklar arasında tarih boyunca hiçbir çelişki olmamış, şimdi de yok. Hatta bildiğim kadarıyla, Haçlı seferini durduran, adaleti ve kahramanlığı ile xrisianların bile beğenisini kazanan Selahaddin Eyyubi de aslen Karabağ'dan olan Kürt aşiretlerinden çıkmış. Selahattin Eyyubi`nin ordusunda en güçlü ordu birliklerini de türkler oluşturmuş.

Azerbaycan asıllı bir Kürt'ün tüm müslüman dünyasına karşı başlatılan Haçlı Seferi durdurması ile ben hep gurur duydum, bugün de duymaktayım. Yani demek istiyorum ki, bizim halklar arasında hiçbir ayrım olmamış, onu zorla bize kabul ettiremezler de. Biz tarihen kaynayıp karışmış bir ailenin iki çocuklarıyız. Kardeşler arasında zaman zaman umu-küsü olabilir, ama onları birbirine düşmana çevirmek asla mümkün değildir"

Batı emperyalizmin kendi menfaatleri için şoven düşünceleri yaydığı İslam coğrafyasında yapay şekilde oluşturulan Kürt-Türk, Arap-Fars vb. sorunlarla dünya hegemonyası kurmak isteyenlerin bu projesinin İran tarafından da desteklendiğine şaşıran İlyas İsmailov bunun islami değerlerden kaynaklanmadığına inanıyor:

"İnsanlar arasında ayrımcı milliyetçi duygular İslam dininde şeytani eylem olarak değerlendiriliyor. Kur'an-ı Kerim göre; İblis kendini Hazreti Adem Aleyhisselam'dan üstün tuttuğuna için cennetten kovuldu. Şovenizm de sonuç itibariyle kendini diğer milletlerden üstün görmek olduğundan şeytanca amelin başka şekilde yansıması. Öyleyse, İran hangi yüzle Kürt milliyetçiliğini destekleyen tavır izliyor ve onları Türkiye aleyhine eylemlere teşvik, İslamın sembollerinin, şehit kanının yansıdığı bayrağı yaktıyor?”

Bunun sadece fars şovenizminden kaynaklana bileceğini düşünen parti başkanı görüşünü şöyle ifade etmiş:

"İran yeri geldiğinde islami değerleri savunup ülkesindeki diğer azınlıkların en basit insani haklarını kısıtlıyor, yeri geldiğinde ise komünist düşünceli PKK'yı, islami değerleri üstün tutan Erdoğan'a karşı destekliyor. Benim kanımca, bunun yalnız bir nedeni olabilir: İran`ın Ortadoğu coğrafyasına hakim olma stratejisini hayata geçirmek politikası. Sır değil ki, İran "Şii hilali" adı altında Irak'a, Suriye'ye, Körfez ülkelerine sahiplenmeğe çalışıyor ve Kürt ayrılıkçılarını desteklemek de bu stratejinin temel parçalarından biri”

Bu zamana kadar ABD ve İsrail'in bölgede izlediği politikaların İran'ın manfaatları doğrultusunda olduğunu söyleyen İlyas İsmayılov`un fikrince, sünni dünyası ile Türkiye arasında Kürt Şeridi yapmak İran'ın geopolitik stratejik çizgisine uygun: "Zira bu şerit oluşursa, sünni dünyası ile Türkiye arasında ayrılık meydana gelir ve İran rahatlıkla kendi amacını gerçekleştirebilir. Üstelik, hayali Kürdistan devleti Türkiye ile Türk dünyası arasında da ciddi kopukluklar oluşturur ve Azerbaycan türklüğünün devlettleşme ve bütünleşme hedefleri ortadan kalkar. Böylece, İran kendi iç sorununu da rahatlıkla çözer"

İran'ın bu hedefi gerçekleştirmek için hatta kendi elindeki Azerbaycan türklerine ait toprakları da Kürt ayrılıkçılarına vermeye hazır olduğunu düşünen parti başkanı söz konusu gösterilerle bunun bir daha doğrulandığı kanısında.