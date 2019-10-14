Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Türkiye maçı canlı izle, Türkiye Fransa şifresiz TRT izle, TRT 1 şifresiz uydudan izle, milli maç şifresiz izleme linki, Fransa Türkiye canlı skor kaç kaç, Fransa Türkiye maçı hangi kanalda... 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeler, H Grubu 7. maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler 'Fransa Türkiye maçı TRT canlı izle, TRT şifresiz izleme linki' gibi konuları araştırıyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile büyük şok yaşayan milliler, deplasmanda alacakları galibiyet ile hem grupta avantaj yakalamak, hem de Türk milletine moral vermek istiyor. Grubunda lider olan Türkiye'nin, 7 maçta 6 galibiyeti ve 18 puanı bulunuyor. Bu akşamki maç kritik önem taşıyor.

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Fransa ve Türkiye’nin karşı karşıya gelecekleri EURO 2020 maçı 14 Ekim 2019 Pazartesi günü Stade de France Stadyumu’nda oynanacak. Hakem Felix Brych’in düdük çalacağı maç Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak. Milli maçı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları karşılaşmayı TRT1 ekranlarından takip edebilecekler.

FRANSA TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Sissoko, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Giroud

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Hakan, Yusuf, İrfancan, Ozan, Burak, Cenk

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2019'daki 10. maç

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı karşılaşmasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 60. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Altıncı randevu

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Türkiye ile Fransa, Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Türkiye liderlik için sahada

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta 14 Ekim Pazartesi günü ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.