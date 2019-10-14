Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur bu akşam yok mu, Çukur yeni bölüm neden yok, Çukur 14 Ekim bölümü yayınlanmayacak mı, Çukur niye yok, Çukur günü mü değişti... Show Tv'nin geçen sezonun bu yana reting rekorları kıran, oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Çukur, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. 14 Ekim akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünün olmadığı yayın akışında görülüyor. Peki Çukur yeni bölüm neden yok? Çukur'un günü mü değişti? İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi Çukur yeni bölümü ne zaman? İşte dizi takipçilerinin merakla beklediği detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? ÇUKUR BU AKŞAM YOK MU? ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizi Çukur'un yeni bölüm fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Normalde her hafta Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi, Show TV'nin bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Bunun sebebi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye Grup Eleme Maçı! Kritik karşılaşmadan dolayı, sevilen dizinin yeni bölümü ertelendi, yani bu akşam ÇUKUR yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'un yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.