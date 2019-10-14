Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma bu akşam yok mu, Yasak Elma yeni bölüm neden yok, Yasak Elma 14 Ekim bölümü yayınlanmayacak mı, Yasak Elma niye yok, Yasak Elma günü mü değişti... Fox Tv'nin yayınlandığı günden bu yana reting rekorları kıran, oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Yasak Elma, sevenlerinePazartesi akşamlarını iple çektirdi. 14 Ekim akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünün olmadığı yayın akışında görülüyor. Peki Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma'nın günü mü değişti? İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi Yasak Elma yeni bölümü ne zaman? İşte dizi takipçilerinin merakla beklediği detaylar...

Yasak Elma YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? Yasak Elma BU AKŞAM YOK MU? Yasak Elma YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizi Yasak Elma yeni bölüm fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Normalde her hafta Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizi, Fox TV'nin bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Bunun sebebi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye Grup Eleme Maçı! Kritik karşılaşmadan dolayı, sevilen dizinin yeni bölümü ertelendi, yani bu akşam YASAK ELMA yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma'nın yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.