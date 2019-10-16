Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? soruların tüm cevapları haberimizde. MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 15 ekim de elenen isim kim oldu? Mavi takımda dokunulmazlığı alan isim Batuhan oldu. Batuhan ise potaya Güzide'yi soktu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 14 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde yarıştılar. Adaylara verilen malzemelerden 5 tanesini kullanarak istedikleri yemeği yapma hakkı tanıdılar. Kaptanlık adayları olarak F.Batuhan, Ekin ve Suna son 3’e kaldı. Suna en lezzetli yemeği yaparak birinci oldu ve kaptan olmaya hak kazandı.

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki takım oyununda yarışmacılar; 1 adet doğum günü pastası yaptı.Yapılan pastaların ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamalarla kazanan Mavi takım oldu.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Suna kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Suna Kırmızı Takım kaptanını ise Ekin olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Suna: Yasin, Yekaterina, Mustafa, Güzide, Eda, Batuhan,

Kırmızı Takım kaptanı Ekin: F.Batuhan, Alican, Açelya, Kıvanç, Rıfat, Cemre.