BİM 18 Ekim 2019 Aktüel İndirimli Ürünler listesi | BİM market AKTÜEL İNDİRİM LİSTESİ kataloğu broşüründe neler var? BİM market 18 EKİM 2019 aktüel İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi | BİM AKTÜEL İNDİRİM listesi kataloğu broşüründe neler var? BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM aktüel 18 Ekim indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda her hafta hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor ve fırsatları kaçırmamak istiyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. İşte, bu haftanın BİM market 17 Ekim 2019 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

BİM aktüel kataloğun dikkat çeken ürünlerini kategori olarak belirtmemiz gerekirse başta da belirttiğimiz gibi elektronik ve kışlık ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel kampanya indirim listesinde Elektronik, Mutfak grubu ve kış aylarının kapıda olduğu şu günlerde kışlık ürünlere de yer verilmeye başlanmış. Peki, BİM'de satışa sunulacak olan vatandaşın cebini rahatlatacak bu dikkat çeken ürünlerin fiyat ve özellik olarak detayları neler? İşte tüm detaylarıyla BİM broşürü ve kampanya indirim listesindeki sizler için incelediğimiz tüm detaylar

Yeni Bim kataloğu olarak karşımıza çıkan Bim 18 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle dolu dolu olduğunu görüyoruz. Bu ürünler arasında elektronikten mobilyaya, tekstilden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar bir çok ürün yer alıyor. 18 Ekim 2019 Bim market kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri dekorasyon ürünleri karşılıyor. Metal ayaklara sahip, 142cm yüksekliğinde Decolove Lüks Kadife Lambader 139 TL. Gürgen ağacında üretilmiş ayaklara sahip Modern Çiçeklik Sehpa 75 TL. Dekoratif Ahşap Fener 109 TL. E1 normunda üretilmiş kapakları ile dikkat çeken, birinci sınıf suntalamdan üretilmiş 8 Bölmeli Modern Ayakkabılık 189 TL. Çift taraflı kullanıma uygun olarak üretilmiş Pamuk Şönil Yolluk 69,90 TL. Casilda Home Lüks Post Halı 79,90 TL. Decolove 2’li Dekoratif Mebran Zigon Sehpa 119 TL. MDF kapaklara sahip, birinci sınıf suntalamdan üretilmiş Televizyon Sehpası 199 TL. Şıklığı ile dikkat çeken Dekoratif Saat 39,90 TL

Bimde bu hafta geçerli olacak 18 Ekim Bim aktüel kataloğunda yer alan bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise elektrikli ev aletleri ve elektronik ürünler. AMD A9 işlemciye sahip, Windows10 işletim sistemi kurulu olarak satışa sunulan, 4GB Ram, AMD Radeon ekran kartı, 256GB SSD harddisk, 2 yıl garanti gibi özellikleri ile ön plana çıkan HP Notebook 1799 TL. Güvenli ve hızlı şarj için akıllı koruma sistemine sahip, fener fonksiyonlu Trust 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. Bim 18 Ekim aktuel urunler katalogunun bir diğer dikkat çekici ürünü ise Samsung’tan. Yüz tanıma özellikli, parmak izi okuyuculu, Android işletim sistemli, 16MP arka kameralı, 64GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 1799 TL.

Bim aktüel 18 Ekim 2019 kataloğunda yer alan muhteşem ürünler o kadar çok ki saymakla bitmiyor. Yeni Bim aktüel kataloğunun diğer sayfalarını incelediğimizde evlerimizde yardımcımız olacak cinsten elektrikli ev aletlerinin devam ettiğini görüyoruz. Temizlenmesi kolay parçaları ile dikkat çeken, paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcılara sahip, kaymaz ayaklı Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 159 TL. Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken, 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonuna sahip, paslanmaz çelik blender ve mikseri ile ön plana çıkan Fakir Rhapsody Blender Set 149 TL. Kumtel Dikey Isıtıcı 159 TL. Philips Powerlife Buharlı Ütü 199 TL. Neredeyse her aktüel kataloğunda olduğu gibi 18 Ekim 2019 Bim aktüel ürünler kataloğunda da mutfaklarımızda ihtiyacını hissettiğimiz züccaciye ürünlerine yer verilmiş durumda. Chef’s Granit Efektli Karnıyarık Tencere 31,50 TL. Chef’s Petek Doku Tava 24,90 TL. Chef’s Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL. Mısır Patlatma Tavası 5,95 TL. Tava Çizdirmez 6,50 TL. Meyve Desenli Tabak 5,95 TL.

Vakumlu Banyo Aksesuarı çeşitleri 13,50 TL. Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL. Bim market 18 Ekim 2019 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde harika tekstil ürünleri ile karşılaşıyoruz. Casilda Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 99 TL. Tek Kişilik Silikon Yorgan 44,90 TL. Kadın Erkek Kaz Tüyü Mont 89 TL. Casilda Home Kadın Erkek Çocuk Bornoz 29,90 TL. Kadın Panço 17,90 TL. Çocuk Lisanslı Yağmurluk 34,90 TL. Erkek Trekking Ayakkabı 39,90 TL. Kadın Erkek Şemsiye 32,50 TL. Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 12,90 TL. Lüks Kapitone Yastık 23,50 TL. Çift Kişilik Akrilik Battaniye 39,90 TL. Lüks Kırlent 11,90 TL. Ayrıca miniklerin çok hoşuna gidecek türden Puzzle, Boyama Kitabı ve oyuncak çeşitleri yeni Bim aktüel ürünler kataloğunda sizleri bekliyor olacak.

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak belirtmemiz gerekir ki; BİM marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır.

BİM merkez binası; Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye adresinde bulunmaktadır. BİM genel merkezine; 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün. BİM Müşteri Hizmetleri numarası ise 0850 254 44 44