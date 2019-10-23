Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Fox Tv'nin yeni dizisi Kurşun deneyimli kadrosu ile ekranlara merhaba diyor. Çarpıcı konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin başrollerini Diriliş Ertuğrul'dan tanıdığımız Engin Altandüzyatan ve Burçin Terzioğlu gibi ekranların sevilen yüzleri oynuyor. Kurşun dizisi konusu ise İstanbul'da geçerken 70'li yıllarda adalet peşinde bir savcı ve hırslı bir gazetecinin yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Dönem dizisi olan Kurşun, ekran başındaki izleyicileri 70'li yıllara götürürken, çarpıcı konusu ile heyecan ve merak içinde bırakcak.

Kurşun 1. bölüm- Kurşun ilk bölüm Full HD tek part izlemek için tıklayınız

Kurşun oyuncu kadrosu:

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun” ilk bölümüyle bu akşam FOX’ta.