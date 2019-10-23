Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? soruların tüm cevapları haberimizde. MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 23 ekim de elenen isim kim oldu? Masterşef bu hafta elenen isim kim oldu merak edilirken kırmızı takımdan eleme adayları da belli oldu. Kırmızı takımdan eleme potasına giren isimler F. Batuhan ve Alican oldu. Peki bu aksam dokunulmazlığı kim kazanacak? İşte detaylar

MasterChef şef KİM elendi, Kim Gitti? Master şef kim veda etti? 23 Ekim Master Şef elenen isim kim?

Masterchef'te eleme potasına giren isimler?

Masterchef'te eleme potasına giren isimler belli oldu.

Kırmızı takım: Alican ve F. Batuhan

Mavi Takım : -

İlk dokunulmazlık mavi takımın

22 ekim masterchef'te hiç yaşanmayan anlar yaşandı. Her hafta farklı oyunları ile ekrana damga vuran Masterchef'te makarna çeşitleri yapılması istendi. Yarışmaya başlayan takımlar ilk 15 dakika içinde tezgahları değişti.Bir çok gerginliğin yaşandığı oyunun kazananı bir farkla mavi takım oldu.

Bireysel dokunulmazlığı alana isim Mustafa

Eleme adayı olan mavi takım Mehmet şefin spesyalini hazırladı. 45 dakika ter döken yarışmacıların kazananı Mustafa oldu. Dokunulmazlığı alan Mustafa F. Batuhan'ı potaya soktu. Oylama da ise Eda ve Alican aynı oyu aldı. Kaptan Yasin ise Alican'ı potaya gönderdi.