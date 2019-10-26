Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK Alanyaspor maçı şifresiz kanallar izle, Gaziantep Alanya maçı şifresiz kanallar, Gaziantep Alanya maçı hangi kanallarda şifresiz canlı yayınlanıyor merak ediliyor. Süper Ligdeki son iki müsabakada Başakşehir ve Trabzonspor'a yenilerek 11 puanda kalan Gaziantep Futbol Kulübü, ligde en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki 3 puan fark lider durumda bulunan Alanyaspor'u devirmek istiyor. Alanyaspor ise bir 3 puan daha alarak liderliğini sürdürmenin peşinde.

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Geçtiğimiz hafta Rizespor engelini farklı galibiyetle geçen Akdeniz temsilcisi, zorlu Antep deplasmanında da galibiyetle ayrılarak hem liderliğini sürdürmeyi hem de rakibine karşı galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Gaziantep FK ise, sahasında oynayacağı maçı kazanarak taraftarının gönlünü almayı amaçladığı gibi rakibine karşı ilk galibiyetini elde etmeyi istiyor.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 17.30 başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınalanacak.

Ev sahibinde Güray Vural ile Olarenwaju Kayode kart cezası nedeniyle forma giymeyecek.

GAZİANTEP EKİBİ SAKATLIKLARDAN YANA SIKINTILI

Gaziantep FK Teknikdirektörü Marius Sumudica, lider Alanya'ya karşı oluşturacağı ekipte kadrodaki sakat futbolculardan dolayı zorunlu değişikliklere gidecek.

Sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik’in kadroda yer alamayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında, golcü oyuncu Kayode ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. Sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Morais’in durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Pawlowski, Jefferson, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik, Diarra

Aytemiz Alanyaspor: Marafona - N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse