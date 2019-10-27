Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi saat kaç? Şu anda Türkiye saati kaç? Saatler geri alındı mı, kış saati uygulamasına geçildi mi? Türkiye'de saatleri geri alınacak mı? Saatler geri alındı mı, saat kaç, şu anda saat kaç... Güne başlayanların yaşadığı kafa karışıklığı ile birlikte internette en çok araştırdığı konuların başında saatin kaç olduğu geliyor. Avrupa'nın kış saati uygulamasına geçmek için saatlerini bir saat geri alması ile birlikte ülkemizde de kullanılan birçok elektronik eşyada saatler otomatik olarak bir saat geri alınıyor. Bu durumun getirdiği kafa karışıklığı ile birlitke insanlar saatin kaç olduğunu, hangi saatin doğru olduğunu merak ediyor ve araştırıyorlar. Peki şu anda saat kaç? saatler geri alınacak mı, saatler geri alındı mı?

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BAKAN DÖNMEZ'DEN YAZ SAATİ AÇIKLAMASI

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı programda yaz saati uygulaması ile ilgili olarak, "2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı." dedi.

TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.