Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK GS şifresiz izle, BJK GS derbisi canlı izle, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı skor, BJK GS bein sports izle, BJK Galatasaray şifresiz kanallar, BJK GS maçı az tv idman tv izle... Süper Lig'in 9. haftası derbiye ev sahipliği yapıyor! Vodafone Stadı'nda Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirve yarışının her geçen hafta kızıştığı Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor'u 5-1 mağlup etmiş, Alanyaspor ise Gaziantep'le berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından zirve yarışına ortak olmak ve Fenerbahçe'yle arayı açmamak isteyen iki ekibin de tek hedefi galibiyet! UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından umduğunu bulamayan ve haftayı kayıplarla kapatan iki ekibin de bu maçı kazanarak yükselişe geçmek istediği biliniyor. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK GS canlı izle, BJK GS şifresiz canlı izle gibi araştırılan konulara dair detaylar sizlerle...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de szlerle olacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıda paylaştığımız linki kullanabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

İki ezeli rakibin tarihlerindeki 346'ncı karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak da Cüneyt Çakır görev yapacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajiç, N'Koudou, Güven

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 122'ye 110 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 9. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 19.00’da sahasında Galatasaray ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. siyah-beyazlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 13. sırada bulunuyor.

346. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 345 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 110 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 484 golüne Beşiktaş 452 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 122 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 35 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 128 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında siyah-beyazlılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlar içerisinde 2016 yılında Galatasaray, Türkiye Süper Kupa'yı Beşiktaş'a karşı penaltılarla kazandı.

Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 345 maçın sığdığı 95 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

Rekabetin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

Bir maçta en çok gol atanlar

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Seyircisiz derbi

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi, tarihe geçti.

Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 95 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

En çok oynayanlar

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

En gollü maçlar

Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 345 müsabaka içinde, seri penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

4-4'lük maçlar

Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.

İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.