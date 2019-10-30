Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim 2019 tarihinde saat 11.49’da, Edirne ili Enez ilçesi Sultaniçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki yabancı uyruklu 40 düzensiz göçmen (23 erkek, 10 kadın, 7 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.