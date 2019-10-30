Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benim Adım Melek izle, Benim adım Melek yeni son bölüm izle, benim adım melek yeni bölüm full izle, Benim Adım Melek konusu, benim adım melek oyuncuları, Benim adım melek 6. bölüm izle, Benim adım melek 5. bölüm izle, benim adım melek tüm bölümler izle, benim adım melek tek part izle... Her çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında seyircisi ile buluşan yeni dizi BENİM ADIM MELEK konusu ve oyuncu kadrosu ile daha ilk bölümden büyük ilgi topladı. Benim adım Melek 5. bölümü geride bırakırken Benim Adım Melek 6. bölümü ile de bu akşam yine sevenleri ile buluşacak. İşte ilginç konusu, gerçekçi kurgusu ve başarılı oyuncuları ile BENİM Adım MELEK dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler ve tüm bölümler.

Benim Adım Melek 6. Bölüm Full izle

Benim Adım Melek Tüm Bölümler

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Melek-Nehir Erdoğan

Halil-Kutsi

Alpay-Kaan Çakır

Nefise- Şerif Sezer

Ömer- Mustafa Mert Koç