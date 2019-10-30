Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? soruların tüm cevapları haberimizde. MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 30 ekim de elenen isim kim oldu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI CEMRE KAZANDI

MasterChef Türkiye’nin 38. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunununda, en başarılı tabağı yapan Cemre oldu. Dokunulmazlığı kazanan Cemre 3. eleme adayı olarak Rıfat’ı belirledi. Dördüncü eleme adayı en çok oyu alan Eda oldu.

İLK İKİ ADAY PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLDU

MasterChef jürisi kaptanlık yarışında yemeğini yetiştiremeyen 6 isim eleme potasına girmemek için mücadele etmişti.

Yasin, Batuhan, Güzide, Kıvanç, Ekin ve Alican eleme oyunu için mutfakta mücadele etti. Eleme oyununu kaybeden isimler gecenin sonunda belli oldu ve bu isimler Alican ve Ekin olmuştu.

MEHMET ŞEF’TEN YARIŞMACILARA MÜDAHALE

MasterChef Türkiye son bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi.

Mehmet Şef, geçtiğimiz hafta MasterClass’ta öğrettiği pişirme tekniğinin uygulanmasını isteyerek, bireysel dokunulmazlık için mücadele eden isimlerden Dülger Naviga hazırlamalarını bekledi.

Zor tabak karşısında ne yapacaklarını bilmeyen yarışmacılar, birbirlerinden destek alma işini abartınca Mehmet Şef’in müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Mehmet Şef, geçen seneki MasterChef Türkiye’de benzer bir olay yaşandığını hatırlatarak, yardım eden yarışmacının yanlış bilgiler vererek, yemek yapan kişinin elendiğini söyledi.