Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman fragmanı, Kuruluş Osman ne zaman, Kuruluş Osman hangi kanalda, Kuruluş Osman oyuncuları, Kuruluş Osman konusu, Kuruluş Osman tanıtım izle, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu, Kuruluş Osman konusu ne, Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak, Kuruluş Osman hangi kanalda? Kuruluş Osman yayınlanan ilk fragmanı ile izlenme rekorları kırarken dizeye dair detaylar gelmeye başladı. 25 farklı dilde altyazı ile yayınlanan 2 fragmanı daha ilk izlenimde seyircilerin soluğunu kesmeyi başardı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğind olan Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de dikkat eçkiyor. Yine başarılı isimlerin bir araya geldiği dizinin başrollerinde sevilen oyuncular yer alıyor. Güçlü prodüksiyonu ile dünya çapında ilgi toplayan Kuruluş Osman dizisini yakın zamanda Atv ekranlarında başlayacak. Dizinin çarşamba günleri yayınlanacağı konuşuluyor. İşte izlenme rekorları kıran o tanıtım filmleri...

KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 2. FRAGMAN

Fragmanda Burak Özçivit’in çok iyi at kullandığı görülüyor. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sözleri fragmanda yankılanıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit

Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüne hayat verecek.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşulanlar arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edilmişti. Ancak sevilen isim Çukur dizisinin kadrosuna katıldı.