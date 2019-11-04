Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 55. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 55. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma FOX TV full izle​... FOX TV ekranlarında 55. bölümü deviren Yasak Elma, 4 Kasım akşamı 55. bölümü ile ekranlara geliyor! Deneyimli kadrosu, çarpıcı konuyla yayınlandığı ilk günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta yine işler karışıyor. Bol çekişmeli ve entriklalı bir bölümle akrana gelecek yasak Elma yeni bölüm de yine izleyenleri heyecan ve merak içinde bırakcak. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma 55. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 4 Kasım bölümü izle, Yasak Elma 55. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi araştırılan konular haberimizde...

YASAK ELMA 55. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE)öl

YASAK ELMA 55. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 55 BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisin yeni bölümde Nesrin Cavadzade'de boy gösterecek. Bu hafta Halit'in Yıldız'dan ayrılmak istememesi Ender ve Asuman, Yıldız'a Halit'e geri dönmesi konusunda ısrarcı olurken Şahika'nın bu sayede tamamen Halit'in çevresinden kurtarılması amaçlanır.

Şahika tüm bu hamleleri gözlemler ve Halit'i kaybediyor olmanın etkisi ile elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir. Herkesin bir arada olduğu andan Yiğit'in kendisinin yeğeni olduğunu açıklayan Şahika, abisi Kaya'nın oğlu olan Yiğit'in annesinin ise Ender olduğunu açıklar. Herkes duydukları karşısında büyük şok yaşarken Yiğit ve Nila'nın bir gün önce evlendiğini de açıklayan Şahika konaktaki herkese büyük şok yaşatır.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır